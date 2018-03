NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Steinhoff von 2,00 Euro auf 40 Cent Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere unter anderem die höhere Verschuldung und geringere Immobilienwerte des Möbelhändlers, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Steinhoff-Aktie schätzt er weiterhin als hochspekulativ ein./edh/zb

Datum der Analyse: 05.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

