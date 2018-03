(Ausgefallener Buchstabe in der Überschrift ergänzt)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Wafer-Hersteller Siltronic will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr erstmals eine Dividende ausschütten. Für 2017 sollen 2,50 Euro je Aktie gezahlt werden, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Damit sollen rund 40 Prozent des Gewinns je Aktie in Höhe von 6,18 Euro an die Anteilseigner fließen. Im vorangegangenen Jahr 2016 hatte das TecDax -Unternehmen noch 0,40 Euro je Aktie verdient.

2018 rechnet Siltronic mit einem weiteren deutlichen Ergebnisanstieg. Bei den Anlegern kam das am Morgen gut an: Die Papiere legten beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss um 3,34 Prozent auf 115,90 Euro zu. Erst im Januar hatten sie bei 145,40 Euro ein Rekordhoch erklommen. Seither war der Kurs im Sog des schwächelnden Aktienmarktes abgebröckelt. Allerdings hatten die Papiere seit Ende 2016 in der Spitze auch um rund 230 Prozent zugelegt.

Der Konzern, der Halbleiter-Wafer für die Produktion von Computerchips herstellt, profitiert vom Branchenboom auch dank Digitalisierung der Wirtschaft und Elektromobilität./mis/jha/

ISIN DE000WAF3001

