Der US-Konzern EastGroup Properties Inc. (ISIN: US2772761019, NYSE: EGP) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 64 US-Cents aus. Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 30. März 2018 (Record date: 21. März 2018). Es ist die 153. Quartalsdividende in Folge. EastGroup Properties hat die Dividende seit 25 Jahren erhöht oder zumindest unverändert gelassen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,56 US-Dollar ausbezahlt. ...

