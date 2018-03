Der EUR/USD notiert am neuen Tagestief, da es bei den Parlamentswahlen in Italien keinen klaren Sieger gab und so die politische Ungewissheit Einzug hält. In Deutschland bekannte sich die SPD hingegen zur Großen Koalition mit der CDU, was im EUR/USD zu einem bullish Gap bei der Eröffnung führte. Aktuell beträgt der EUR/USD Tagesverlust -0,32 % bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...