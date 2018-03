Xi Jingping will China bis zu seinem Tod regieren. Damit droht der Rückfall in die totale Staatswirtschaft - wie unter Mao Tse-tung. Eine Finanzkrise in China hätte dramatische Folgen für die Weltwirtschaft.

Li Jia*, freiberufliche Journalistin in Peking, war auf dem Rückweg von einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest, als sie am vergangenen Sonntag ihr Smartphone zückte und die Nachricht erhielt: Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei (KP) will die in der Verfassung festgeschriebene Begrenzung der Amtszeiten des Staatspräsidenten und seines Stellvertreters auf zwei Mal fünf Jahre aufheben. Xi Jinping, der starke Mann in Peking, den der Nationale Volkskongress nächste Woche wohl für eine zweite Amtszeit wählen wird, stiege damit zum Staatschef auf Lebenszeit auf. Seine Macht wäre dann mit der von Mao Tse-tung vergleichbar, der China von 1949 bis 1976 mit eiserner Hand regierte.

Mit der Verfassungsänderung und der faktischen Berufung Xis zum Staatspräsidenten auf Lebenszeit steht China vor einer Zeitenwende. Sie markiert das Ende des Versuchs, den Machtwechsel nach fassadendemokratischen Regeln zu organisieren und ihn als Quelle für den politischen Ideenwettbewerb in der KP zu nutzen. Unter der Dauerherrschaft von Xi droht China eine Rückkehr zur maoistischen Untugend der totalen Kontrolle von Unternehmen und Bürgern. Der Verlust von Freiheit dürfte dem Land wirtschaftlich ebenso schaden wie das etatistische Politikverständnis seines Präsidenten. Xi setzt auf Staat statt Markt, auf Schulden statt Reformen.

Experten fürchten, er werde China in eine Finanzkrise treiben. In der vergangenen Woche schockte die Nachricht die Börsen, dass Anbang, der zweitgrößte Versicherer des Landes, wegen unrentabler Auslandsinvestments in eine Schieflage geraten sei. Andere Konzerne wie das Immobilienunternehmen Wanda, das Konglomerat Fosun und der hoch verschuldete Mischkonzern HNA haben sich ebenfalls mit kreditfinanzierten Auslandsinvestments verhoben. Um die Märkte zu beruhigen, stellte die Regierung Anbang unter staatliche Kuratel. "Eine Finanzkrise würde als politisches Scheitern der Regierung interpretiert", sagt Janis Hübner, Chinaexperte der DekaBank. Daher werde Peking alles tun, um sie zu verhindern.

Stütze für die Weltwirtschaft

Für die Weltwirtschaft hätte eine Krise made in China massive Folgen. Denn das Reich der Mitte steht für 19 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung; in den vergangenen Jahren trug es rund 40 Prozent zum weltweiten Wachstum bei. Wächst China einen Prozentpunkt schwächer, drückt das die globale Wachstumsrate um 0,4 Prozentpunkte nach unten. Seinen beispiellos schnellen Aufstieg vom agrarisch strukturierten Entwicklungsland zur ...

