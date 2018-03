Ergomed plc gibt Update zur Geschäftsentwicklung und Publikationstermin der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 bekannt

London, UK - 5. März 2018: Ergomed plc (LSE: ERGO; Xetra: 2EM GR) ("Ergomed" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen, das pharmazeutische Dienstleistungen anbietet und sich der Entwicklung neuer Wirkstoffe widmet, veröffentlicht heute ein Update zur Geschäftsentwicklung. Die erste Bekanntmachung erfolgte am 25. Januar 2018.

Das Unternehmen wird am 28. März 2018 seine vorläufigen Ergebnisse für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr 2017 veröffentlichen. Darin wird Ergomed auch ein Update zu seinen strategischen Prioritäten geben; und zwar wird sich das Unternehmen auf den Ausbau seines profitablen Dienstleistungsangebots fokussieren und dabei insbesondere auf die Chancen, die sich für die Bereiche Pharmakovigilanz und spezialisierte Services im Bereich der Auftragsforschung, darunter die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von seltenen Erkrankungen (Orphan-Arzneimittel), bieten.

Wie bereits bekanntgegeben, erzielte Ergomeds Service-Sparte im Jahr 2017 ein Umsatzwachstum von 35%. Dieses wurde vor allem durch den Bereich Arzneimittelsicherheit & Medizinische Information und Dokumentation (Drug Safety & Medical Information Services, DS&MI), einschließlich PrimeVigilance, getrieben, der um etwa 68% zulegte. Das Unternehmen hat bekanntgegeben, dass sich die erwarteten Nettoumsätze auf etwa GBP 39 Mio. (2016: GBP 29,2 Mio.) belaufen werden und der erwartete Gesamtumsatz bei etwa GBP 47 Mio. liegen wird, ein Anstieg um 21% (2016: GBP 39,2 Mio.). Diese Annahmen bleiben unverändert. Ergomed schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem zukünftigen Rechnungswert des Auftragsbestandes in Höhe von GBP 88 Mio. ab (31. Dezember 2016: GBP 70 Mio.).

Das bereinigte EBITDA vor F&E wird für das Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich etwa GBP 0,6 Mio. unter den derzeitigen Markterwartungen von GBP 6,0 Mio. liegen. Grund dafür sind hauptsächlich Wechselkursverluste, die aus der Umrechnung von in Fremdwährung lautenden Aktiv- und Passiv-Positionen der Bilanz resultieren. Darüber hinaus werden die F&E-Aufwendungen voraussichtlich GBP 0,3 Mio. über dem Marktkonsens liegen. Das liegt vor allem daran, dass die Phase-II-Studie für Peprostat schneller als erwartet abgeschlossen werden konnte. Zusammengenommen führen diese Anpassungen erwartungsgemäß zu einem um F&E-Aufwendungen bereinigten EBITDA, das um etwa GBP 0,9 Mio. unter den Erwartungen des Marktes liegen wird. Der Vorstand von Ergomed hat erst jetzt im Rahmen der Finalisierung der Geschäftszahlen 2017 in Vorbereitung für die Jahresabschlussprüfung, die aufgrund der Implementierung eines neuen Finanzsystems am Jahresanfang verzögert war, über diese Anpassungen Kenntnis erlangt. Die Ergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2017 unterliegen weiterhin der finalen Abschlussprüfung.

Die Erwartungen für den Umsatz und das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2018 bleiben unverändert.

Stephen Stamp, Chief Executive Officer von Ergomed plc, sagte: "Das Geschäftsjahr 2017 war geprägt durch außergewöhnlich starkes Wachstum und Erfolge in der klinischen Entwicklung. Es ist bedauerlich, dass diese verspäteten Anpassungen erst jetzt bekannt wurden. Wir sind davon überzeugt, dass die Refokussierung unsere Strategie, eine führende Position als Service-Anbieter im Bereich der Pharmakovigilanz sowie der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln einzunehmen, uns entscheidend voranbringen wird. Kürzlich erfolgte Investitionen in neue Systeme werden dieses Wachstum unterstützen, von dem der Großteil noch vor uns liegt."

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an und entwickelt Medikamente sowohl in Eigenregie als auch im Rahmen von Partnerschaften. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsangebot umfasst alle Phasen der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus bietet Ergomed die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) an. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung setzt Ergomed zudem ein, um ein wachsendes Portfolio an Partnerschaften und Programmen zur Arzneimittelentwicklung aufzubauen, darunter proprietäre Produkte zur Blutungskontrolle bei Operationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

