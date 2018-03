Letzte Woche wurden in Europa insgesamt 49 Anleihe-Tranchen im Volumen von EUR 34,9 Mrd. begeben. Das Financials Segment stellte volumensmäßig den größten Anteil (50 %), während staatliche (inkl. Agencies) und supranationale Emittenten für einen Anteil von rund 37 % aufkamen. Der Rest wurde von Corporates emittiert. Insgesamt ist in Europa seit Jahresanfang ein Rückgang (-14 % vs. 2017) der Anleiheplatzierungen auf EUR 289 Mrd. zu beobachten. Die geringe Emissionstätigkeit der letzten Woche spiegelt sich auch in der Entwicklung der Risikoprämien der EUR Kassabondindizes wider - im Corporates aber auch im Senior Bankensegment kam es zu einstelligen Spreadausweitungen. Ratings:...

