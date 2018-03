FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorbörslichen Kursverluste am deutschen Aktienmarkt haben sich am Montag kurz vor Handelsbeginn ausgeweitet. Der XDax als Indikator für den Dax rutschte um 1,79 Prozent auf 11 781 Punkte - den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Am frühen Morgen hatte der Broker IG den Dax sogar leicht im Plus gesehen.

Als Belastung für die Börsen werten Beobachter vor allem die Aussage des US-Präsidenten Donald Trump, dass nach den angekündigten Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte nun auch auf die Autobranche Strafzölle zukommen könnten. Unklar bleibt zudem die Lage in Italien nach der Parlamentswahl.

"Weitere Zölle könnten gerade die exportorientierten deutschen Unternehmen hart treffen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Papiere der Automobilhersteller BMW, Daimler und Volkswagen gaben vorbörslich deutlich nach./bek/ag

