Frankfurt - An den Aktienmärkten geht verstärkt das Angstgespenst um, so die Analysten der Helaba.. Zu der Furcht vor steigenden Zinsen habe sich ein drohender Handelskrieg gesellt. US-Präsident Trump habe am Donnerstag die Einführung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...