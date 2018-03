FMW-Redaktion

Die erste Reaktion der Märkte deutet auf einen, gelinde gesagt, sehr schwierigen Handelstag hin! Der aus Sicht der Märkte einzige Positiv-Faktor für die Aktienmärkte ist das "ja" der SPD-Mitglieder zur Groko, aber das wird offenkundig überlagert durch zahlreiche Faktoren, die insgesamt wohl schwerer wiegen! So die Lage in Italien, das in dieser Konstellation unrgierbar zu sein scheint, weil die Parte mit den meisten Stimmen, die Cinque Stelle, eigentlich Koalitionen ausgeschlossen hat - rechnerisch möglich wäre allerdings ein Bündnis zwischen Cinque Stelle und der rechtsgerichteten Lega, was jedoch für die Märkte ein eher unschönes Szenario wäre.

Dann die erneut verschärfte Rhetorik von Donald Trump am Wochenende in Sachen Importzölle - nun kommen mit Autos auch die "heiligen Kühe" der deutschen Exportindustrie in den Fokus, es geht also jetzt ...

