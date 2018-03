Böblingen (ots) - Im Frühjahr 2018 eröffnet DXC Technology (NYSE: DXC) sein erstes "Digital Transformation Centre" (DTC) in Ratingen bei Düsseldorf. Von hier aus beschleunigt der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister künftig den digitalen Wandel von Unternehmen.



Entlang des Lean Startup Gedanken, werden in diesem Center Design Thinking, agile Methoden und DevOps Prinzipien zur Entwicklung innovativer Problemlösungen verfolgt. Ziel ist, mit diesem Ansatz in kürzester Zeit einen messbaren Wertbeitrag zur jeweiligen Kundenstrategie zu leisten.



Mit der zentralen Anlaufstelle im DTC wird der Einzugsbereich Nord- und Zentraleuropa betreut. DXC Technology betreibt bereits erfolgreich ein ähnliches Zentrum in Großbritannien und eröffnet noch in der ersten Jahreshälfte 2018 weitere DTCs in den USA und Australien.



"Im deutschen DTC entwickeln wir mit unseren Kunden Digitale Transformationsstrategien - also Next Generation digital Services und Solutions - und setzen diese pragmatisch, schnell sowie kostenattraktiv in innovative Digitalisierungslösungen um. Die Schwerpunkte sind dabei insbesondere die Portfoliobereiche Applications, Cloud-Computing, Cyber-Security, Data Analytics sowie intelligente Automation. 'Think big, start small' steht für uns im Vordergrund", sagt Michael Eberhardt, Vice President und General Manager für die Region Nord- und Zentraleuropa bei DXC Technology.



Der hierbei angewendete End-to-End Ansatz unterstützt Kunden bei ihrer Digitalen Transformationsreise in allen Phasen wie Konzeption, Prototyping bis hin zur Entwicklung des fertigen Produkts.



Die Zentren für digitale Transformation werden wie schlanke Start-up-Unternehmen betrieben und mit den gesammelten Prozesserfahrungen kontinuierlich weiterentwickelt. Zu diesem Ziel kooperiert das DTC mit anderen, auf Digitalisierung spezialisierten Technologie- sowie Resourcing-Partnern, Hochschulen sowie etablierten Communities. "Bei der Entwicklung von Lösungen greift das deutsche DTC auf ein weltweites Know-how zurück, das zwischen den Zentren (DTCs) und dessen unabhängigen Partnernetzwerk bereitgestellt wird", sagt Michael Eberhardt. "Für den Erfolg ist es wichtig, dass alle weltweiten digitalen Zentren von DXC Technology innerhalb einer Community kooperieren", sagt Samson David, Senior Vice President, Global Delivery Organization bei DXC Technology.



Mit dem neuen Zentrum unterstützt DXC Technology die fünf wichtigsten Ziele auf der digitalen Agenda deutscher Unternehmen: Digitale Sicherheit, Automation, Daten-Analyse, neue digitale Geschäftsmodelle und der Aufbau digitaler Plattformen für deren Support.



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Wir wandeln technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/de.



