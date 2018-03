Der US-Präsident Trump sorgte Ende der vergangenen Woche wieder für Bewegungen am Aktienmarkt. Nachdem er ankündigte Strafzölle auf Aluminium und Stahl einzuführen, ging es nicht nur an den amerikanischen Börsen erst einmal abwärts. Auch der DAX notierte zum Wochenschluss unterhalb der 12.000 Punkte-Marke. Neu in unsere Produktauswahl haben wir Inline-Optionsscheine auf den DAX, wie die HX0312 und HX02JX. ...

