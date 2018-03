FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abgabedruck am Terminmarkt ist bei hohen Umsätzen enorm. Der DAX-Future ist gleich in den ersten Handelsminuten mit 11.776 Punkten auf sein Jahrestief gefallen. Anleger sorgen sich um den freien Welthandel, von dem vor allem die deutsche Exportwirtschaft abhängig ist. Mit der schwachen Eröffnung ist der DAX-Future zunächst unter seinen mittelfristigen Support gefallen, nun kommt der langfristige Aufwärtstrend seit der Lehman-Krise langsam in den Fokus.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 188,5 auf 11.802 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.929,5 und das Tagestief bei 11.776,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.893 Kontrakte.

March 05, 2018 02:39 ET (07:39 GMT)

