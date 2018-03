Der größte Schweizer Milchverarbeiter Emmi (ISIN: CH0012829898) will eine Dividende von 10,00 Franken (ca. 8,65 Euro) je Aktie ausbezahlen. Diese beinhaltet eine Sonderdividende von 3 Franken aus dem Verkauf der Beteiligung am US-amerikanischen Joghurthersteller "siggi's" sowie dem 25-jährigen Bestehen der Emmi AG, wie am Montag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 5,90 Franken ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite von Emmi liegt beim ...

