In der vergangenen Woche hat sich zu den US-Zinssorgen auch noch die Angst vor einem weltweiten Handelskonflikt gesellt. Am Freitag verlor der DAX 2,3 Prozent und fiel damit unter die 12.000 Punkte-Marke. Auch auf Wochensicht sah es düster aus für den deutschen Leitindex. Hier verlor er 4,6 Prozent und damit notiert er inzwischen auf dem tiefsten Stand seit August 2017. Marktidee: EUR/USDAnfang 2017 hat das Währungspaar Euro/US-Dollar ein Mehrjahrestief bei 1,0341 USD markiert. Ausgehend davon wurde dann ein Aufwärtstrend etabliert, der noch immer intakt ist. Seit Mai erfuhr dieser Trend eine deutliche Beschleunigung. Zuletzt ging die Notierung unterhalb des 4-Jahres-Hochs bei 1,2555 USD in eine mittelfristige Konsolidierung über.