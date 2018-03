Die Große Koalition ist beschlossen. Trotzdem richtet Gesundheitsminister Jens Spahn kritische Worte an den künftigen Regierungspartner.

Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die SPD vor einem widersprüchlichen Kurs in ihrer künftigen Regierungsarbeit gewarnt. Nach der kontroversen Debatte bei den Sozialdemokraten über die Beteiligung an einer großen Koalition komme es nun darauf an, "dass wir gemeinsam regieren wollen", sagte Spahn am Montag dem Deutschlandfunk. "Da muss die SPD sich auch entscheiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...