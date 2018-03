Mit einem Tagesverlust von 2,3% beendete der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Freitag eine rabenschwarze Woche, in der die deutschen Blue Chips rund 4,6% abgaben und bei 12.878 Zählern ein neues Jahrestief markierten. Gleichzeitig sackte der Index damit auf den niedrigsten Stand seit dem 29. August. Der drohende Handelskrieg mit den USA sorgte somit (gemessen an den ersten beiden Handelstagen) für den schlechtesten März-Start in der DAX-Geschichte.

