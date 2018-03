FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Bundesanleihen profitieren zum Start in die Woche von der Schwäche an den Aktienmärkten und der unsicheren politischen Entwicklung in Italien nach der dortigen Wahl. Den Blick auf die globalen Risiken gerichtet, sinken die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen aus Deutschland um 4 Basispunkte auf 0,60 Prozent. Das liegt inzwischen wieder weit unter dem Jahreshoch bei 0,80 von Anfang Februar.

"Globale Risikoaversion dominiert zum Wochenstart", heißt es am Morgen von den Anleihestrategen der Commerzbank. Sie empfehlen taktische Positionen im Bund-Future vor der EZB-Sitzung am Donnerstag.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 58 Ticks auf 160,2 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,31 Prozent und das Tagestief bei 159,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 67.638 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 22 Ticks auf 131,35 Prozent.

March 05, 2018

