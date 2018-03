Die Blockchain, die Technologie, die Kryptowährungen wie Bitcoin zugrundeliegt, ist eines der beliebtesten Schlagworte der Technologiebranche. Winzige Unternehmen, darunter Getränke- und Medizinproduktehersteller, fügten ihren Firmennamen das Wort "Blockchain" hinzu, um naive Investoren anzuziehen - sehr zum Leidwesen der SEC.



Größere Unternehmen starteten Blockchain-Experimente, wie die Einführung virtueller Haustiere, die für ihr Kerngeschäft unerheblich waren. Aber wenn wir all diese Geräusche ausblenden, werden wir feststellen, dass die Blockchain einen wichtigen technologischen Wandel darstellt.

Was ist eine Blockchain?

Eine Blockchain ist ein dezentraler Daten-Speicher, der auf verschiedene Netzwerkstandorte (sogenannte "Knoten") verteilt ist und nicht auf einem zentralen Server liegt. Diese Daten werden in verschlüsselten ...

