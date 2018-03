München - Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) plant die Notierung der Siemens Healthineers AG im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 16. März 2018, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung.

