Das war eine Aussage, die zumindest ein wenig optimistisch macht. Während Apple die letztes Jahr die Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) massiv unter Druck setzenden Vermutungen, dass man dort in Zukunft eigene Chips entwickeln und herstellen will, nicht kommentierte, kam jetzt eine Aussage vom Chiphersteller Dialog Semiconductor selbst. Im Rahmen der vergangene Woche veröffentlichten Bilanzdaten suchte man nach solchen hinweisen vergebens, aber jetzt hieß es von dort im Zuge eines Statements gegenüber "Euro am Sonntag", dass Apple das Unternehmen zu Jahresbeginn mit Chipdesigns für die Zeit 2019 und 2020 beauftragt habe, so dass Dialog Semiconductor weiter davon ausgehe, dass die Dialog-Chips in einem signifikanten Teil der Geräte dieser kommenden beiden Jahre verbaut würden.

Das ist ein Zeithorizont, mit dem man als Anleger leben könnte, denn wer wollte ein derart gedrücktes Niveau der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...