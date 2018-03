Wie das Handelsblatt berichtet, prüft die BASF derzeit die Bücher des 2.000 Mitarbeiter großen Unternehmens. Dessen Jahresumsatz liegt bei 430 Mio. Euro. Aber auch andere Investoren seien an dem Geschäftszweig interessiert.

(as)

Monsanto Hier finden Sie aktuelle News, Produktberichte, Fachartikel und Hintergrundberichte zum Thema "Monsanto".

Gemischte Bilanz für 2017

Bayer: Monsanto-Übernahme verzögert sich 28.02.2018 Die Monsanto-Übernahme durch Bayer verzögert sich. Außerdem ist das Unternehmensergebnis unter Druck geraten: Vor allem im Agrageschäft und bei rezeptfreien Gesundheitsprodukten musste der Konzern Federn lassen, so die Bilanz für 2017. mehr

Zugeständnis für Monsanto-Deal

Bayer will Gemüsesaatgut-Sparte verkaufen 09.02.2018 Insider-Berichten zufolge will Bayer sein weltweites Geschäft mit Gemüsesaatgut zum Verkauf stellen. Damit macht der Konzern weitere Zugeständnisse an die EU-Kommission, um die Fusion mit Monsanto zu ermöglichen. Die Kommission hatte zuletzt die Prüfungsfrist erneut verlängert. mehr

Kartellrechtliche Prüfung

Brasilien lässt Bayer und Monsanto warten 23.11.2017 Das Brasilianische Kartellamt lässt sich Zeit: Die Behörde verlängerte die Prüfzeit für den Zusammenschluss von Bayer und Monsanto um 90 Tage. Eine Entscheidung fällt demnach erst im März 2018. mehr

Agrarchemie

Milliardendeal: BASF erwirbt Teile von Bayer 13.10.2017 BASF hat eine Vereinbarung unterzeichnet, wesentliche Teile der Saatgut- und nicht-selektiven Herbizid-Geschäfte von Bayer zu erwerben. Bayer beabsichtigt, diese Geschäftsbereiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...