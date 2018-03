München (ots) -



Kunden aus Leipzig und Dresden schließen im Schnitt die niedrigsten Ratenkredite ab Kreditsumme liegt im Bundesdurchschnitt bei 12.015 Euro Duisburger nehmen besonders häufig Darlehen auf, Dresdner vergleichsweise selten



Münchner leihen sich am meisten Geld von der Bank. Kunden aus der bayerischen Landeshauptstadt schlossen 2017 durchschnittlich Kredite in Höhe von 14.150 Euro ab. Das sind 46 Prozent mehr als Leipziger aufnehmen (9.697 Euro).*)



Auch in Stuttgart (13.654 Euro) und Frankfurt am Main (13.280 Euro) sind die Kreditsummen vergleichsweise hoch. Neben Leipzigern schließen Dresdner mit einer durchschnittlichen Kredithöhe von 9.733 Euro die niedrigsten Darlehen ab.



"Ein möglicher Grund für die unterschiedliche Kredithöhe ist die durchschnittliche Kaufkraft", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Diese ist in München, Stuttgart und Frankfurt am Main größer als z. B. in Leipzig und Dresden."



Im Bundesdurchschnitt leihen sich CHECK24-Kunden 12.015 Euro bei der Bank.



Duisburger schließen besonders häufig einen Ratenkredit ab



Duisburger nehmen besonders häufig ein Darlehen auf. Der entsprechende Indexwert liegt 18 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.**) Auch in Hamburg und Wuppertal leihen sich Verbraucher häufiger Geld als im Rest Deutschlands (je elf Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt). Dresdner schließen 30 Prozent seltener einen Kredit ab, als Verbraucher im Bundesschnitt. Auch Münsteraner und Bonner benötigen vergleichsweise selten einen Kredit.



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten



Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Ratenkredite sehen und verwalten Kunden im Kreditcenter.



*)Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite **)Index: Anteil über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite je Stadt im Verhältnis zur Bevölkerung ab 18 Jahre



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



