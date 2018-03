FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens nach Details zum Börsengang der Medizintechnik von 126 auf 118 Euro gesenkt. Die Anzahl der platzierten Aktien sei geringer als erwartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie und beließ die Einstufung für Siemens auf "Halten". Dem Volumen von 15 Prozent des gesamten Aktienkapitals stehe eine Markterwartung von 20 bis 25 Prozent gegenüber. Dies sowie der Platzierungspreis dürften den zuletzt hohen Kursschwankungen am Aktienmarkt geschuldet sein. Mit einem Börsenwert des platzierten Kapitals von 3,39 bis 4,65 Milliarden Euro wäre Healthineers ein Kandidat für den MDax./bek/zb

Datum der Analyse: 05.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007236101

AXC0084 2018-03-05/09:52