Der Flugzeugbauer will offenbar wegen der Produktionskürzungen beim A380 und dem Militärtransporter A400M rund 3.600 Stellen streichen oder verlegen. Betroffen sind vor allem die deutschen Werke Bremen und Augsburg sowie Standorte im spanischen Sevilla sowie im britischen Filton. Die Werke in Hamburg und Stade könnten auch betroffen sein, französische Anlagen dagegen fast gar nicht. Der Plan soll am 7. März mit den Gewerkschaften diskutiert werden.



Airbus hat seit Jahren Probleme mit dem Rüstungsprojekt A400M. Zuletzt hatte der Konzern im Februar mitgeteilt, er müsse wegen eines neuen Auslieferungsplans noch einmal 1,3 Mrd. Euro abschreiben. Das ehrgeizige A380-Programm war zwischenzeitlich sogar von der Einstellung bedroht. Nach einem dringend benötigten Großauftrag der arabischen Fluglinie Emirates ist die Zukunft des Großraumflugzeugs jetzt aber fürs Erste gesichert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info