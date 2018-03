neue verpackung: Was kann Micvac auf dem deutschen Markt verändern? Guido Kassel: Auf dem Fertiggericht-Markt in Deutschland dominieren noch immer Tiefkühlgerichte. Hier müssen die Verbraucher oft Qualitätsverluste hinnehmen. Wir beobachten jedoch, dass der Anteil an frischen, gekühlten Produkten im Convenience-Bereich wächst. Das liegt auf der Hand: Die Verbraucher sind anspruchsvoller geworden. Eine junge Generation wächst heran, die gut informiert ist, gezielt im Netz recherchiert und ein ausgeprägtes Körperbewusstsein besitzt. Genuss und Gesundheit spielen für diese Gruppe eine wichtige Rolle. Sie verlangt nach besseren Zutaten und ernährungsbewussten Konzepten. Bei der Auswahl von Lebensmitteln sind ihr häufig Eigenschaften wie bio, vegetarisch oder vegan wichtig. Darüber hinaus beeinflusst sie stark das Kaufverhalten anderer, zum Beispiel Eltern, Familienmitglieder und Freunde.

In diesem Umfeld sehen wir gute Chancen für Micvac, weil wir den Markt mit einem Verfahren bereichern, das durch Qualität und Geschmack der Endprodukte sowie durch eine natürliche Herstellungsweise überzeugt.

neue verpackung: Das patentierte Micvac-Verfahren beinhaltet das Kochen und Pasteurisieren in der Verpackung. Was muss man sich darunter vorstellen? Christina Frohm Kramer: Bei der patentierten Micvac-Methode handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess. Dazu werden spezielle Schalen, die auf unser Verfahren abgestimmt sind, befüllt und versiegelt. Sie durchlaufen einen Mikrowellentunnel, in dem das Gericht gekocht und pasteurisiert wird. Danach muss es sofort effektiv heruntergekühlt werden. Der Clou: Das Micvac-Verfahren setzt eine natürliche Konservierungsmethode ein, um das Produkt haltbar zu machen. Durch die Pasteurisation in Kombination mit dem patentierten Micvac-Ventil entsteht ein natürliches Vakuum, ermöglicht auch durch die patentierte Micvac-Schale mit flexiblem Schalenboden, das die Verpackung hermetisch verschließt. Dadurch erzielen wir auf schonendem Weg eine hervorragende Haltbarkeit. Der Verpackungsinhalt bleibt gekühlt über mehrere Wochen frisch - und das ohne jegliche Konservierungsstoffe.

Karolina Eldh: Gegenüber traditionellen Verfahren, zum Beispiel der Sterilisation oder Pasteurisation im Autoklaven, zeichnet sich das Micvac-Verfahren durch eine kurze Wärmebehandlung bis maximal 100 °C aus. Das hat zur Folge, dass die Vitamine der Lebensmittel bewahrt werden, Eigengeschmack der einzelnen Ingredienzen, Textur und Farbe bleiben erhalten. Man benötigt weniger Gewürze und keine Geschmacksverstärker in der Herstellung. Das kommt dem generellen "Nature-Trend" sehr entgegen. Das Geheimnis von Micvac ist das natürliche Vakuum, das in der Verpackung erzeugt wird.

neue verpackung: Herzstück des Micvac-Verfahrens ist der Mikrowellentunnel, in dem das Kochen und Pasteurisieren in der Verpackung stattfindet. Wie läuft dieser Prozess ab? Christina Frohm Kramer: Das Füllen der Verpackungsschalen mit den rohen Zutaten erfolgt entweder von Hand oder automatisiert. Dann werden die Trays mit einer speziellen Folie versiegelt, in die das Micvac-Ventil eingelassen ist. Die verschlossene Verpackung durchläuft den Mikrowellentunnel. Dort wird das Produkt gekocht und pasteurisiert, Dampf und Sauerstoff entweichen durch das Ventil. ...

