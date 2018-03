In Dendermonde, unweit des Antwerpener Hafens, verpackt der Lohnverpacker Sivafrost seit 1986 tiefgekühlte Produkte unterschiedlichster Art. Die Erfahrungen reichen von Obst, Kartoffeln und Kräutern über diverse Teigwaren bis hin zu Fleisch und Fisch. Sowohl große Konzerne als auch diverse kleine Kunden setzen auf das Familienunternehmen. Umweltschutz ist zentrales Thema in der Firmenpolitik. Stijn Siongers, Inhaber und Geschäftsführer, hierzu: "Mit eigenem Windrad und Solarenergie sind wir das grünste Unternehmen in unserem Business und können so den gesamten Standort mit Strom versorgen." Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 50 Mitarbeiter in Dendermonde.

Präzise bei -25 °C

Die hohen Ansprüche in puncto Qualität lebt das Unternehmen auch bei der Anschaffung von Maschinenanlagen: "Höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit ist der Anspruch unserer Kunden. Dies können wir nur dann garantieren, wenn wir auf die besten Anlagen setzen. Aus gutem Grund setzen wir in puncto Mehrkopfwaagen auf Multipond." Erst kürzlich wurde eine weitere Mehrkopfwaage vom Typ MP-16-2400-1250-J für den Einsatz im Tiefkühlbereich mit Temperaturen von bis zu -25 °C angeschafft. Die Anlage sollte ein Wägesystem ...

