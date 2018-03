Novartis mit SAMS Award 2018 im Bereich Software-Lizenzmanagement ausgezeichnet

Aachen, Deutschland, 5. März 2018 - Für ihr Projekt "Top100 cost reduction initiative" wurde die Novartis Pharma AG bei der Verleihung der diesjährigen SAMS Awards mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Novartis überzeugte in der Kategorie "Gesamtprojekt/Strategie. Ziele des konzernweit durchgeführten Projektes waren neben der signifikanten Verringerung von Kosten mehr Transparenz im Bereich Software Compliance sowie die Verbesserung der Prozesse für Beschaffung und Nutzung von Software.

In enger Zusammenarbeit zwischen IT und Einkauf wurden 1200 Software-Lieferanten überprüft und die Top-100-Hersteller evaluiert, die für über 90 Prozent der Softwarekosten bei Novartis verantwortlich sind. In einem zweiten Schritt durchleuchtete man über 400 aktive Verträge und überprüfte die entsprechende Softwarenutzung.

"Der Projektansatz war für uns sehr innovativ, da wir erstmals unternehmensweit die Daten des Einkaufs mit den entsprechenden SAM-Informationen verknüpft haben. Durch diese Bündelung der Kompetenzen konnten wir mit Unterstützung von Aspera SmartTrack beachtliche Einsparungen erzielen", kommentiert Jutta Hangarter, Global Head IT Procurement Software und Projektleiterin bei Novartis. "Das Projekt hat neue Maßstäbe gesetzt - nicht nur im Bereich Einkauf, sondern auch bei der Optimierung bestehender Verträge. So konnten wir z.B. etliche SaaS-Verträge einer Schlankheitskur unterziehen", bestätigt Jochen Hagenlocher, Global Head SAM Novartis

"Wir gratulieren unserem Kunden Novartis zu dieser verdienten Auszeichnung. Das strategische Projekt zeigt den Stellenwert von SAM und weist innovative Lösungswege auf, die auch für andere Unternehmen interessant sein dürften", so Olaf Diehl, Geschäftsführer bei Aspera.

Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.aspera.com/de/.

Über Aspera

Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration

und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren.

Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aspera.com/de/.

