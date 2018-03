Köln (ots) - ACHTUNG: Aktuelles RTL/n-tv-Trendbarometer nach der SPD-Abstimmung heute Mittag.



Politische Stimmung vor dem SPD-Mitgliederentscheid stabil Das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer - von forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL im Laufe der letzten Woche erhoben - spiegelt stabile Werte für die politischen Parteien wider. Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 35 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 18 Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 12 Prozent (8,9%), Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%), sonstige Parteien 4 Prozent (5,2%), Nichtwähler und Unentschlossene 25 Prozent (23,8%).



Politikerranking: Merkel und Gabriel vorn - Kramp-Karrenbauer gewinnt Für das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa auch die Bewertung der relevanten Politiker abgefragt. An der Spitze rangieren mit jeweils 58 Punkten (Mittelwert auf einer Skala von 0-100) Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel. Nr. 3 ist die neu ge¬wählte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (57, +6 gegenüber Februar) vor Grü¬nen-Chef Robert Habeck (55, +2).



Heute Mittag folgt ein aktuelles RTL/n-tv-Trendbarometer, darin die neuesten forsa-Zahlen nach der Entscheidung der SPD-Mitglieder für die GroKo.



Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.



Die Daten zur politischen Stimmung wurden vom 26. Februar bis 2. März 2018, zum Politikerran-king am 1. und 2. März vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Medien-gruppe RTL erhoben. Datenbasis politische Stimmung: 2505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5%punkte, Politikerranking: 1001 Befragte.



OTS: Mediengruppe RTL Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72183.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner bei RTL: Matthias Bolhöfer, Telefon: 0221 - 45674227 Ansprechpartner bei n-tv: Alessia Maier, Telefon 0221 - 45674100 Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 -62882442