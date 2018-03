Düsseldorf - Zum Ende der vergangenen Woche hatte der Chef der FED von New York, William C. Dudley, für Aufregung gesorgt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So seien vier Zinserhöhungen durch die FED in diesem Jahr seiner Auffassung nach "graduell". Mit Blick auf diese Aussage dürften die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag - und hier besonders die Lohndaten - im Mittelpunkt stehen. Ende Februar habe der überraschende Anstieg der Stundenlöhne auf 2,9% gg. Vj. für anziehende Zinsphantasien gesorgt. Die Analysten würden mit einer leichten Abschwächung des Momentums auf 2,8% gg. Vj. rechnen.

