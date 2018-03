Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/innen,



unter dem Motto "PressforProgress: Auf Fortschritt beharren" wird beim diesjährigen Weltfrauentag am 08. März auf die Rechte der Frauen aufmerksam gemacht. Auch im Hamburger Weg Klassenzimmer, dem Lernzentrum der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg", dreht sich an diesem Tag alles um Frauenrechte.



35 Mädchen des 6. Jahrgangs des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums skizzieren in dem Unterrichtsmodul u.a. die nationale und internationale Geschichte des Frauenfußballs sowie dessen Berichterstattung in den Medien. Zusammen mit Aline Schönsee, Schiedsrichterin im Amateurbereich bis zur Oberliga (Frauen + Männer), und Geneviève Favé, Sozialpädagogin im HSV-Fanprojekt, erarbeiten die Schülerinnen zudem Fragestellungen, die in einem Erzählcafé und einer Expertenrunde diskutiert werden.



Den Abschluss des Aktionstages bildet das gemeinsame Gestalten von HSV-Postkarten unter dem Motto "Ich bin stark, weil ich..."



Hiermit laden wir Sie herzlich ein, am kommenden Donnerstag, ab 14 Uhr, dem Erzählcafé in der Hamburger Weg Lounge des Volksparkstadions beizuwohnen.



WANN? Donnerstag, 08. März, 14.00 Uhr



WO? Volksparkstadion, VIP-Bereich Ost, Hamburger Weg Lounge, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg



WER? 35 Schülerinnen des 6. Jahrgangs des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums; Aline Schönsee, Schiedsrichterin im Amateurbereich bis zur Oberliga (Frauen + Männer); Geneviève Favé, Sozialpädagogin im HSV-Fanprojekt



