LUXEMBURG (dpa-AFX) - Aditya Mittal, Finanzchef des weltweit größten Stahlherstellers ArcelorMittal , wird künftig auch Präsident des Unternehmens sein. Der 42-Jährige soll zudem seine bisherige Funktion als Europa-Chef weiter ausüben, wie der Konzern am Montag in Luxemburg bekanntgab. Sein Vater Lakshmi Mittal (67) bleibt Chef des Vorstands (CEO) und für das gesamte laufende Geschäft verantwortlich.

Die Ernennung zum Präsidenten spiegele die "wachsende globale strategische Rolle Adityas innerhalb der Gruppe" wider, hieß es in der Mitteilung. Er trat 1997 in das in Indien gegründete väterliche Unternehmen ein und spielte 2007 als Finanzchef eine wesentliche Rolle bei der Übernahme der luxemburgischen Arcelor S.A.

Der Stahlhersteller erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 69 Milliarden US-Dollar (56 Mrd Euro) und einen Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar (3,7 Mrd Euro). In internationalen Konzernen kann ein "Präsident" verschiedene Funktionen ausüben, teils auch in der Aufsicht. Die Leitung des Managements obliegt in der Regel dem CEO./rtt/DP/jha

ISIN LU1598757687

