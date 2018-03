Die Steuererklärung kann mehr sein als lästige Pflicht. Mit unseren Steuertipps können sich Arbeitnehmer, Familien, Anleger, Studenten, Vermieter und Rentner viel Geld zurückholen.

Die Zeit läuft: Alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung fürs vergangene Jahr verpflichtet sind, haben in der Regel noch bis Ende Mai Zeit. Nur wenn Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein unterstützen, gilt eine verlängerte Frist. Dann reicht es, die Steuererklärung bis Jahresende abzugeben.

Doch: Warum warten? In vielen Fällen bringt die Steuererklärung hohe Erstattungen. Knapp 90 Prozent der Angestellten - die neben dem Gehalt nur Kapitalerträge, aber nicht etwa Vermietungseinkünfte kassieren - bekommen nach der Abgabe Geld zurück, hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Im Schnitt betrug die Rückzahlung dann 988 Euro.

Zur Abgabe einer Steuererklärung sind Sie zum Beispiel verpflichtet, wenn Ehepartner Lohn in Steuerklasse III oder V erhalten haben, oder wenn Steuerzahler mehr als 410 Euro an Nebeneinkünften erzielt haben. Auch Selbstständige oder Bezieher von Elterngeld müssen generell eine Steuererklärung abgeben. Höchste Zeit also, sich fit für die Steuererklärung zu machen.

Und dabei wollen wir helfen. Wir liefern Tipps für die Steuererklärung und erläutern wichtige Grundlagen. So bekommen Steuerzahler je nach Lebenssituation, Einkommensarten und Thema wichtige Grundlagen, Hinweise auf aktuelle Urteile und laufende Gerichtsverfahren. Solches Wissen ist oft bares Geld wert und hilft, dass Sie nicht unnötig viel Steuern zahlen.

Einen wichtigen Ausgabeblock stellen berufliche Kosten dar, etwa für die Fahrten zur Arbeit. Wie Sie den Fiskus daran bestmöglich beteiligen können und welche Regeln zum Beispiel für das Homeoffice oder doppelte Haushaltsführung ...

