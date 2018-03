Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Handel etwas fester. Nach dem Sinkflug der Vorwoche, es war mit einem Minus für den SMI von 3,6% die schwächste seit über einem Jahr, zeichnet sich damit ein erster Stabilisierungsversuch ab. Die Stimmung an den Börsen bleibt aber gedämpft, denn die politischen Nachrichten vom Wochenende ergeben mit der positiven aus Deutschland nach dem "Ja" der SPD zur grossen Koalition und der negativen aus Italien mit dem Patt im italienischen Parlament ein Unentschieden. Schwerer ins Gewicht könnten in den kommenden Tagen Aussagen Trumps zur europäischen Autoindustrie fallen.

Nachdem der US-Präsident mit seinen Plänen für Strafzölle auf Aluminium und Stahl für weltweite Kritik gesorgt und die Furcht vor einem Handelskrieg verstärkt hatte, doppelte er am Wochenende nach mit Aussagen, dass möglicherweise auch auf Autoimporten aus Europa eine Steuer zu entrichten sei. Die Unsicherheit über den Fortgang dieser Streitpunkte könnte die Risikobereitschaft der Investoren in den kommenden Tage weiter beeinträchtigen, heisst es dazu in einer Einschätzung der Lage der Credit Suisse. Markttechniker wiesen zudem darauf hin, dass am Freitag wichtige Unterstützungen für den SMI gebrochen worden seien.

Der Swiss Market Index (SMI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...