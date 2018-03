Wien (APA-ots) -

* TOP Businesstarif, mit 3GB extra und ohne Aktivierungsentgelt. * Bei Neuanmeldung: bis zu 100 pro Mitarbeiterhandy sparen. * Zusätzlich monatlich 33,33% Ersparnis für neuen Hui Flat LTE

Datentarif.

Drei baut seinen Businessfokus weiter aus und startet am 5.März 2018 mit einem umfassenden Aktionsreigen für Österreichs Unternehmer. Businesskunden, die bis Ende April 2018 einen Top Businesstarif neu aktivieren, erhalten zum im Tarif bereits inkludierten Datenvolumen 3G extra.

So inkludieren Top L Business 10 GB (statt 7 GB) monatlich, davon 8GB innerhalb der EU, Top XL Business 18 statt 15 GB (11 GB innerhalb EU) bzw. Top XXL Business 23 statt 20 GB (14 GB innerhalb EU) monatlich. Als Willkommensgeschenk ersparen sich neue 3Businesskunden das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69 .

Zwtl.: Jeder Mitarbeiter ein Gewinn.

Unternehmer sparen bei Neuanmeldung eines Top Businesstarifs bis zu 100 pro Mitarbeiterhandy. 3Businesskunden wählen dafür bis 30.April 2018 einfach einen passenden Top Businesstarif sowie ein passendes Handy aus und sparen durch Eingabe des Codes "3Business100". Ist der Verkaufspreis des gewählten Smartphones geringer als 100 , wird der Differenzbetrag nicht ausbezahlt. Mehr auf [www.drei.at/business] (http://www.drei.at/business).

Zwtl.: Wer kombiniert, zahlt für seinen Datentarif ein Drittel weniger.

Kunden, die einen neuen Business-Sprachtarif anmelden, erhalten einen Gutschein für einen ermäßigten Flat LTE Datentarif. So sparen sie monatlich 33,33% auf das Grundentgelt eines neu angemeldeten Hui Flat 30, 50 oder 150 inklusive WLAN-Modem ihrer Wahl. Den Gutschein erhalten Businesskunden vor Ort im 3Shop oder bei Online-Anmeldung per E-Mail. Damit bekommen Businesskunden nicht nur schnelles LTE-Internet für ihren Geschäftsalltag, sie sparen auch Monat für Monat beim Grundentgelt.

Die neuen 3Business Angebote sind in allen 3Shops, 3Business Centern und auf [www.drei.at/business] (http://www.drei.at/business) einlösbar. Mehr auf [www.drei.at/business] (http://www.drei.at/business).

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

