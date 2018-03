IRW-PRESS: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. benennt Director und Chief Financial Officer

Graphite Energy Corp. benennt Director und Chief Financial Officer

Vancouver, B.C., Kanada (5. März 2018) - Graphite Energy Corp. (CSE:GRE, OTCPink:GRXXF, FWB:G0A) (Graphite Energy oder das Unternehmen) gibt die Benennung von Teresa Cherry zum Chief Financial Officer und Mitglied des Board of Directors mit Wirkung vom 5. März 2018 bekannt. Außerdem verkündet das Unternehmen, dass Sheri Rempel von ihrem Posten als Chief Financial Officer und Director zurückgetreten ist.

Teresa Cherry verfügt über mehr als 11 Jahre Unternehmenserfahrung, insbesondere im Bereich Konzernrechnungswesen, und hatte verschiedene Führungspositionen bei mehreren Aktiengesellschaften inne, unter anderem als Controller und Chief Financial Officer. Frau Cherry wurde 2014 zur Buchprüferin benannt und ist ein Chartered Professional Accountant.

"Wir freuen uns, dass Teresa Cherry nun Chief Financial Officer und Director von Graphite Energy Corp. ist. Ihre umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen der strategischen Planung, Business Development, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzaufsicht machen sie zu einem willkommenen Mitglied des Führungsteams, insbesondere jetzt, wo wir die globalen Kampagnen des Unternehmens vorantreiben. Unser Dank gilt Sheri Rempel, die seit der Gründung ein wertvolles Mitglied unseres Unternehmens war und besonders zur Börsennotierung beigetragen hat. Wir wünschen ihr für ihre zukünftigen Unternehmungen viel Glück, sagte Afzaal Pirzada, Chief Executive Officer des Unternehmens.

Über Graphite Energy Corp.

Graphite Energy Corp. ist ein kanadischer Emittent, der an der Canadian Securities Exchange gelistet ist. Das Unternehmen ist derzeit mit der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada beschäftigt und besitzt 100 % der Anteile am Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux, das unweit der Stadt Mont-Laurier im Süden der Provinz Quebec liegt. Das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux besteht aus 14 Claims und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 738,12 Hektar. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux zu explorieren und - wenn es die Umstände rechtfertigen - auch zu erschließen.

FÜR DAS BOARD VON GRAPHITE ENERGY CORP gez. Afzaal Pirzada Afzaal Pirzada Director & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer (604) 428-7050.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42631 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42631&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38871 L1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA38871L1094

AXC0104 2018-03-05/10:21