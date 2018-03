Die Einzelhändler in Österreich inklusive Tankstellen haben im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 ein nominelles Umsatzplus von 2,9 Prozent erzielt. Unter Berücksichtigung der Inflation ergab sich laut Zahlen der Statistik Austria ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Großhändler schafften ein nominelles Plus ...

