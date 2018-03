Die DZ Bank hat den fairen Wert für PSA nach Zahlen von 15,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Autokonzern habe mit guten Jahreszahlen überrascht, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Es zeige sich aber, dass die Franzosen bei Opel erst am Anfang eines schmerzhaften Restrukturierungsprozesses seien. Auch der wichtige Absatzmarkt China sei eine Baustelle, wenngleich die Änderung der Produktpalette in Richtung SUV-Modelle ein wichtiger Schritt nach vorn bedeute. Die PSA-Aktie sei im Sektorvergleich nicht günstig bewertet./ajx/zb Datum der Analyse: 02.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2018-03-05/10:27

ISIN: FR0000121501