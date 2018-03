Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-03-05 / 10:00 expovinaPRIMAVERA 21. - 28. März 2018 Pressemitteilung expovinaPRIMAVERA 2018 - Vorschau *Zürich, 5. März 2018 - Am 21. März eröffnet die expovinaPRIMAVERA zum 14. Mal ihre Tore und verspricht Weinliebhabern abwechslungsreiche Wein-Inspirationen. Die lebendige Giessereihalle im PULS 5, im Zentrum von Zürich-West, verwandelt sich für 8 Tage zu dem Degustationsmarktplatz für Konsumenten aus dem Grossraum Zürich und dem benachbarten Ausland.* Über 80 Weinproduzenten und Weinhändler bieten während 8 Tagen eine faszinierende Reise durch die Welt des Weines und bieten rund 2000 Weine aus allen bedeutenden Anbaugebieten der Welt zum Degustieren, Vergleichen und Geniessen an. Hochkarätige Spezialitäten und Raritäten finden Sie an der Frühlings-Weinmesse ebenso wie bewährte Alltagsweine, ideale Essensbegleiter, frische Tropfen zum Apéro oder gereifte zur Meditation. Traditionell werden an der expovinaPRIMAVERA die ersten Weine des neuen Jahrgangs präsentiert, Gewächse aus der südlichen Hemisphäre ebenso wie aus europäischen und vor allem aus Schweizer Rebbergen. Der Jahrgang 2017 dürfte dabei auf besonderes Interesse stossen. Der Frost hat bekanntlich in fast ganz Europa für enorme Schäden und historisch kleine Erträge gesorgt. Tröstlich für Winzer und Konsumenten ist jedoch die ausserordentliche Qualität. Ein vielversprechender und zugleich rarer Jahrgang reift heran. Die ersten Kostproben stehen im PULS 5 bereit. Die Vielfalt des Angebots ist eindrücklich. Zahlreiche renommierte neue Aussteller bereichern mit ihren Spezialitäten das Sortiment. Bei den ausländischen Weinen baut Italien seine Leader-Position aus. Liebhaber von Schweizer Gewächsen wird der verstärkte Auftritt von Spitzenwinzern aus dem Wallis und dem Tessin interessieren. - Und übrigens werden Sie an der expovinaPRIMAVERA auch einige interessante chinesische Weine entdecken! Der Besuch der expovinaPRIMAVERA lohnt sich nicht nur aufgrund des grossartigen und umfassenden Angebots an Qualitätsweinen. Die über 100 Jahre alte, im Original erhaltene Giessereihalle bietet einen beeindruckenden Rahmen für den Event. Zusammen mit der modernen Gestaltung der Messe entsteht ein faszinierendes Ambiente. In den Abendstunden schafft die besondere Beleuchtung überdies eine einzigartige Stimmung. Eintauchen in die Welt des Weins ist die Devise und den Weinfrühling hautnah im einzigartigen Umfeld erleben. Einmalig. *Anfahrt:* Die Giessereihalle im PULS 5 ist nur wenige Gehminuten vom Escher-Wyss-Platz entfernt und in nur 10 Minuten vom Zürcher Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Tramlinie 4 bis Technopark, Tramlinie 17 bis Förrlibuckstrasse oder S-Bahn bis Zürich Hardbrücke. In unmittelbarer Nähe sind auch etliche Parkhäuser vorhanden. *Öffnungszeiten: *Mittwoch, 21. März bis Mittwoch, 28. März 2018 Werktage: 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr Samstag: 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr Sonntag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr *Eintrittspreis:* CHF 25.- inklusive Katalog *Mehr Informationen: *www.expovina.ch [1] *Fotos zur honorarfreien Veröffentlichung: *Zip-Download Pressefotos (high-res) [2] *Pressekontakt:* Expovina AG Siro Barino / Alexandra Bertram Kantonsstrasse 79 - 8807 Freienbach SZ E-Mail: info@barino.ch Tel.: +41 44 390 42 42 www.barino.ch [3] Emittent/Herausgeber: EXPOVINA AG Schlagwort(e): Events Ende der Medienmitteilung 660003 2018-03-05 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad27a0420833e5172337703b253faa8b&application_id=660003&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e105201f530c176f8155777c18fcd589&application_id=660003&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b74836e6b5afcbca0a14a9e379d17cf7&application_id=660003&site_id=vwd&application_name=news

