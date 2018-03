SAN JOSE (IT-Times) - PayPal glaubt offenbar an die Zukunft von Kryptowährungen. Der Online-Zahlungsdienstleister arbeitet offenbar an Möglichkeiten, Zahlungsvorgänge via Kryptowährungen zu beschleunigen. Zumindest wurde Anfang März ein Patentantrag von PayPal publik, der ein System beschreibt, wie Zahlungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...