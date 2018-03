Bonn - Der US-Dollar litt am Freitag unter den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzöllen, so die Analysten von Postbank Research. Im Gegenzug habe der Euro kräftige 1,1% auf 1,2311 USD gewonnen. Auch zum britischen Pfund habe die Gemeinschaftswährung mit 0,7% auf 0,8940 GBP ein deutliches Kursplus verbucht, nachdem die Rede von Premierministerin Theresa May zum Brexit keine größeren Hoffnungen auf baldige, signifikante Verhandlungsfortschritte geweckt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...