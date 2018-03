Berlin (ots) - Nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zur Großen Koalition warnt der linke Partei-Flügel davor, ausgegrenzt zu werden.



Die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21, Hilde Mattheis, sagte am Montag im Inforadio vom rbb, man könne nicht einfach ein Drittel der SPD-Mitglieder zur Seite schieben.



Die Parteispitze müsse jetzt ihr Versprechen einlösen und die Erneuerung der SPD einleiten, so Mattheis. Diese müsse basisorientiert geschehen. "Das kann man nicht einfach von oben nach unten verordnen", betonte die SPD-Politikerin.



Die deutliche Zustimmung zu einer Groko habe sie überrascht, sagte die SPD-Politikerin. Als einen Grund nannte sie die Sorge vieler Sozialdemokraten vor drohenden Neuwahlen.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin- Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de