Angela Merkel ist erleichtert: Die Große Koalition steht. Es gehe nun darum, Wohlstand zu erhalten und Lebensverhältnisse anzugleichen.

Keine zehn Tage mehr - dann hat es Angela Merkel wohl geschafft. Dann will sie zum vierten Mal zur Kanzlerin der Bundesrepublik gewählt werden. Mehr als fünf Monate nach der Bundestagswahl hat die SPD mit ihrem Mitgliedervotum den Weg für eine Neuauflage der Großen Koalition frei gemacht.

Bei Merkel ist die Erleichterung spürbar, als sie am Montagmorgen vor die Presse tritt. "Es ist gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen losgeht", sagt sie. Das Votum der Sozialdemokraten sei eine "sehr sehr gute Grundlage für die gemeinsame Regierungsarbeit".

Die will sie zügig aufnehmen. "Unser Koalitionsvertrag ist ein Buch voll mit Aufträgen und Aufgaben", sagt Merkel. Es gehe nun darum, sowohl den Wohlstand zu erhalten, aber auch die Lebensverhältnisse in Deutschland anzugleichen. Deutlich wird, dass Merkel in Europa wieder mehr Akzente setzen will - und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Feld nicht alleine überlassen will.

Schon heute wird die CSU ihre Kandidaten für die Ministerposten benennen, auch die SPD muss ihre Favoriten noch benennen. Merkels CDU ist da schon weiter. Einem ihrer parteiinternen Kritiker - Jens Spahn - will Merkel das Gesundheitsministerium ...

