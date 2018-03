Analysten sehen die Adidas-Aktie trotz ihrer fundamental hohen Bewertung mit einem für 2018 geschätzten Kurs-Gewinn-Vielfachen von 23 weiterhin in Topform und reihen positive Stimmen aneinander. Die hierzu jüngste Aussage kam von den Analysten der Baader Bank, die ihre Einschätzung zur Aktie mit Kaufen und einem Kursziel von 220 Euro bestätigten. Die starke Markendynamik treibe die Marge an, begründeten sie ihren Optimismus, nannten aber zugleich einen stärkeren Euro als belastend. Mit ihrem Ziel greifen die Analysten jedoch nicht am höchsten, darüber setzten Commerzbank mit 226 Euro, UBS mit 225 Euro und Credit Suisse mit 223 Euro höhere Kursziele fest. Charttechnisch lässt sich der seit Mitte 2015 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...