FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 280 Millionen Euro begeben. Der Schuldschein wurde in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren platziert und sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten, wie die Porsche AG mitteilte. Die Nachfrage sei so hoch gewesen, dass das Orderbuch deutlich überzeichnet gewesen sei.

Die frischen Mittel will der zum Volkswagen-Konzern gehörende Hersteller zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten einsetzen, auch vor dem Hintergrund der hohen Investitionen in die E-Mobilität. An dem Schuldscheindarlehen hätten sich mehr als 50 institutionelle Investoren - wie Banken, Pensionsfonds und Versicherungen - beteiligt.

March 05, 2018

