Düsseldorf (pts011/05.03.2018/10:30) - Der börsennotierte Online-Anbieter von Sportwetten und Glücksspielen verzeichnet für das Geschäftsjahr 2017 erneut Rekordwerte! Das Wett- und Spielvolumen legte von 2,9 auf 3,2 Milliarden Euro zu. Ebenso konnte das Konzernergebnis von 31,0 auf 32,8 Millionen Euro gesteigert werden. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand neuerliche Zuwächse und rechnet mit einem Anstieg des Brutto-Wett- und Gamingertrags auf 150 Millionen Euro und einem EBITDA zwischen 36 und 40 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2017 stieg der Brutto-Wett- und Gamingertrag um 4,8 Prozent auf 145,4 Millionen Euro. Das EBITDA legte von 33,0 auf 35,5 Millionen Euro zu, das EBIT von 31,9 auf 34,1 Millionen Euro. Das Wett- und Spielvolumen machte 3,2 Milliarden Euro aus. Der Netto-Wett- und Gamingertrag erhöhte sich um 4,3 Prozent auf 117,8 Millionen Euro. Die Marketingkosten lagen mit 42 Millionen Euro planmäßig um 4,5 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Seit Juli 2017 sieht sich der Konzern EU-rechtswidrigen Blocking-Maßnahmen in Polen ausgesetzt. "Umso erfreulicher ist es, dass wir dennoch den Brutto- Wett- und Gamingertrag im Geschäftsjahr 2017 nicht nur halten, sondern sogar steigern konnten. Insbesondere auch in einem Jahr ohne sportlichem Großereignis", nimmt Michael Quatember, Vorstand des bet-at-home.com AG Konzerns, Stellung zu den aktuellen Zahlen. Aufgrund der ausgezeichneten Eigenkapitalsituation und der positiven Entwicklung der liquiden Mittel werden Vorstand und Aufsichtsrat im Rahmen der Hauptversammlung am 22. Mai 2018 eine Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2017 zwischen 6 und 8 Euro je Aktie vorschlagen. Im Mai 2017 wurden 7,50 Euro pro Aktie an die Aktionäre ausbezahlt. Auch für das Geschäftsjahr 2018 zeigt sich der Vorstand äußerst zuversichtlich: "Großevents, wie die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft in Russland sind zusätzliche Umsatztreiber. In solch einem Jahr gelingt uns ein starker Zuwachs bei Neukunden und Reaktivierungen." Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 4,8 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Vegas Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 31.12.2017 trugen 311 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015-1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180305011

