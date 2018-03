TSN, ursprünglich für die Echtzeit-Übertragung von Audio und Video-Daten (AVB) in Ethernet-Netzwerken konzipiert, kann viel mehr. Schnell wurde klar, dass sich TSN aufgrund seiner Echtzeit-Eigenschaften auch sehr gut für andere Bereiche eignet, zum Beispiel für die Echtzeit-Kommunikation in Fahrzeugen, im Finanzwesen (Echtzeitkommunikation für die Börse) oder eben auch für die Echtzeitkommunikation in industriellen Anwendungen.

Nicht ohne Grund haben praktisch alle Feldbusorganisationen und zahlreiche Automatisierungshersteller ehrgeizige Zeitpläne aufgestellt, was die Integration von TSN in ihre Standards und Geräte betrifft. Gerätehersteller stehen daher erneut vor der Herausforderung, die Kommunikationsschnittstelle ihrer Automatisierungsgeräte an eine neue Technologie anzupassen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: per Neuentwicklung oder auf Basis einbaufertiger Kommunikationsmodule.

TSN - ein Baukasten aus zehn Standards

Die Echtzeiterweiterung TSN darf man nicht als einen einzelnen Standard in Form einer Spezifikation verstehen, die Ethernet echtzeitfähig macht. Vielmehr ist TSN ein Baukasten aus aktuell ...

