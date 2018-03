Linz - Der EUR/USD-Kurs notierte am Donnerstagabend im Tiefstand mit Werten bis zu 1,2153, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Diese Bewegung sei unterstützt worden durch die Ankündigung Donald Trumps, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte (25% bzw.

Den vollständigen Artikel lesen ...