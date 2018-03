Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Wissen Sie schon, wo Sie Ihren nächsten Urlaub verbringen? Falls nicht, wie wäre es denn mit einer Reise auf den Mond? Gut, technisch gesehen geht das noch nicht - mit "Artemis", dem neuen Zukunftsthriller des Science-Fiction-Autors Andy Weir allerdings schon. Nach seinem Megabestseller "Der Marsianer" entführt er uns jetzt in die erste und einzige Stadt auf dem Mond und in das abenteuerliche Leben der kleinkriminellen Jazz. Mario Hattwig mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecher: Jazz lebt in Artemis, einem exklusiven Urlaubsparadies auf dem Mond. Im Gegensatz zu den vielen reichen Bewohnern und Touristen ist Jazz immer knapp bei Kasse.



O-Ton 1 (Artemis, 31 Sek.): Es ist teuer, hierherzukommen, und unglaublich teuer, hier zu leben. Aber eine Stadt kann nicht allein aus reichen Touristen und exzentrischen Milliardären bestehen. Sie braucht auch Angehörige der Arbeiterklasse. Von J. Stinkreich Raffzahn III erwartet man schließlich nicht, dass er seine Toilette selbst putzt, oder? Einer dieser kleinen Leute bin ich. Meine Bleibe ist in Conrad Minus 15, einer schäbigen Gegend, die ein Weinkenner als 'beschissen, mit einer Note von Versagen und falschen Entscheidungen im Abgang' beschreiben würde.



Sprecher: Um sich über Wasser zu halten, schmuggelt Jazz Zigaretten und andere Luxusgüter und verkauft diese an reiche Kunden. Zum Beispiel an den norwegischen Milliardär Trond Landvik. Überraschenderweise macht der ihr eines Tages ein lukratives Angebot.



O-Ton 2 (Artemis, 14 Sek.): "Ich will dich anheuern und dir eine Menge dafür bezahlen." Jetzt merkte ich auf. "Also gut. Was willst du hereinschmuggeln? Etwas Großes?" Er beugte sich vor. "Es geht nicht um Schmuggelware. Es handelt sich um eine ganz andere Aufgabe."



Sprecher: Jazz soll eine Aluminiumfirma sabotieren, weil Landvik die möglichst preiswert übernehmen will. Sie stimmt zu, doch die Sache geht total schief. Jazz muss untertauchen - und dann wird ihr Auftraggeber auch noch ermordet.



O-Ton 3 (Artemis, 15 Sek.): Der einflussreiche Geschäftsmann Trond Landvik und seine Leibwächterin Irina Vetrov wurden heute in Landviks Wohnsitz in der Shepard-Blase tot aufgefunden. In der ganzen Geschichte von Artemis gab es bisher nur fünf Morde, und dies ist der erste Doppelmord in der Mondstadt.



Sprecher: Jazz ahnt, dass sie in eine tödliche Verschwörung geraten ist und bekommt das bald von einem Cop bestätigt, der ihr schon länger auf den Fersen ist.



O-Ton 4 (Artemis, 26 Sek.): "Ich weiß, dass du die Morde nicht begangen hast", erklärte er. "Ich will dir das Leben retten, Jazz. Hast du überhaupt eine Ahnung, wen du mit dieser Sabotage verärgert hast? Weißt du, wem Sanchez Aluminium gehört?" Ich zuckte mit den Achseln. "Irgendwelchen Brasilianern." "Die Fabrik gehört O Palácio, Brasiliens größtem und mächtigstem Verbrechersyndikat." Innerlich gefror ich zu Eis. Verdammt, verdammt, verdammt!



Abmoderationsvorschlag:



Ob es Jazz gelingt, ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen, erfahren Sie im Hörbuch "Artemis" von Andy Weir, prominent vertont durch Gabrielle Pietermann, die Synchronstimme der Daenerys Targaryen von Game Of Thrones und Marius Clarén, u.a. die deutsche Stimme von Tobey Maguire und Jake Gyllenhaal. Das gibt's in der ungekürzten Version sofort exklusiv bei Audible zum Download - und damit können Sie dann der Schwerkraft der Erde für ein paar Stunden entfliehen. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



