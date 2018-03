Im Mai will Guatemala seine Botschaft nach Jerusalem verlegen. Es ist damit das zweite Land, welches die Zweistaatenlösung für Jerusalem ablehnt.

Das mittelamerikanische Guatemala will seine Botschaft in Israel im Mai von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Die Auslandsvertretung werde zwei Tage nach der US-Botschaft zum Unabhängigkeitstag Israels umziehen, sagte Präsident Jimmy Morales nach Medienberichten am Sonntag (Ortszeit) in Washington bei der proisraelischen Lobbyorganisation AIPAC. Das Datum sei der 16. Mai.

Die US-Regierung hatte Ende Februar angekündigt, die US-Botschaft am 14. Mai in Jerusalem zu eröffnen. An diesem Tag jährt sich zum 70. Mal Israels Staatsgründung. Aktuell haben die USA nur ein Konsulat in Jerusalem ...

